Laspunta.it - Priverno, evade dai domiciliari: arrestato 34enne già noto alle forze dell’ordine

Leggi su Laspunta.it

– Non avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione, ma lo ha fatto senza alcuna autorizzazione. Un uomo di 34 anni, giàe sottoposto alla misura degli arrestiper concorso in rapina e lesioni personali, è statodai Carabinieri della Stazione diper evasione.Durante un servizio di controllo del territorio, i militari si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice. Al loro arrivo, però, l’uomo non era in casa. Dopo una breve ricerca, i Carabinieri lo hanno rintracciato poco distante, nei pressi della sua abitazione.Bloccato e condotto in caserma, ilè stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione diin attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.