Ilfattoquotidiano.it - Primi riscontri a un mese dall’avvio della riforma dell’invalidità civile, iter complesso e lento, domande giù dell’84%

Crollanole richieste di invaliditàin gennaio per effettoavviata in via sperimentale dal governo Meloni a inizio 2025. A comunicare il dato sono le organizzazioni regionali di Cgil Cisl e UilLombardia, che ricordano che la provincia di Brescia è tra le 9 coinvolte per il monitoraggio a livello nazionale. A distanza di unsi registra un vero e proprio crollo delle. “Nel 2024, spiegano i sindacati, sono state presentate circa 30mila richieste, approssimativamente 2.500 al, mentre nel gennaio del 2025 sono state solo 400“.“Un quadro inquietante, osservano Cgil, Cisl e Uil, che rischia di penalizzare le fasce più fragilipopolazione, che vedono ulteriormente ridotte le opportunità di accesso ai servizi e di risposte”. Si tratta di criticità legate al nuovoprevisto, sia per la presentazionedomanda, sia per la fase valutativa.