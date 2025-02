Agi.it - Prima vittoria per l'Italrugby al 6 Nazioni

AGI - Un'Italia ordinata, anche se poco brillante, ha conquistato laallo stadio Olimpico di Roma. Davanti a 60mila spettatori e sotto una pioggia costante, gli azzurri del c.t. Gonzalo Quesada hanno riscattato la sconfitta in Scozia all'esordio e hanno bissato laa Cardiff dello scorso anno. Per i dragoni di Warren Gatland, umiliati in Francia nellagiornata, è la quattordicesima sconfitta consecutiva con lo spettro del cucchiaio di legno. Gli azzurri replicano invece il successo di un anno fa a Cardiff: mai nella storia l'Italia aveva vinto due match di fila con il Galles. Al sesto minuto un fuorigioco gallese permette a Tommy Allan di andare per i pali e sbloccare il risultato. Dopo il pareggio di Ben Thomas sul piazzato per il fallo in ruck degli azzurri al 20mo lasvolta: gli azzurri dominano una mischia e Paolo Garbisi con una finta salta un avversario e calcia un grubber in area di meta con Ange Capuozzo che riesce a schiacciare.