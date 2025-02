Biccy.it - Prima serata di Sanremo: scaletta con orari, interventi, big e ospiti

Carlo Conti nella conferenza stampa di stamani ha confermato che l'ordine d'uscita dei cantanti in gara sarà lo stesso delle prove generali, aprirà le danze Gaia e le chiuderanno i The Kolors. Poco fa invece il sito ufficiale della Rai ha svelato la scaletta con gli orari dettagliati della prima serata del Festival. Stando al documento Rai, la serata partirà alle 20:44 e chiuderà alle 01:30 con al lettura dei cinque big più votati dalla sala stampa. E preparate un bel caffè, perché dopo le 01:30 inizierà il DopoFestival con Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Celentano!

Scaletta della prima serata di Sanremo 2025.

20:44 Sigla Eurovisione
20:45 Apertura con il ricordo di Ezio Bosso
20:48 Ingresso Carlo Conti con spiegazione del regolamento
20:51 Gaia con Chiamo Io Chiami Tu
20:57 Francesco Gabbani con Viva la Vita
21:03 Conti presenta Gerry Scotti
21:06 Rkomi con Il Ritmo delle Cose
21:12 Noemi con Se T'Innamori Muori
21:23 Ingresso Antonella Clerici
21:26 Irama con Lentamente
21:32 Coma Cose con Cuoricini
21:38 Simone Cristicchi con Quando Sarai Piccola
21:44 Marcella Bella con Pelle Diamante
21:50 Achille Lauro con Incoscienti Giovani
22:01 Noa e Mira Awad con Imagine
22:10 Giorgia con La Cura Per Me
22:16 Willie Peyote con Grazie ma No Grazie
22:27 Jovanotti con un medley (Ombelico del Mondo, Il Più Grande Spettacolo dopo il Big Bang, I Love You Baby, Fuori Onda)
22:47 Rose Villain con Fuorilegge
22:53 Momento Tim
23:00 Antonella Clerici, cambio abito e dedica
23:03 Olly con Balorda Nostalgia
23:09 Elodie con Dimenticarsi alle 7
23:16 Shablo, Guè, Joshua, Tormento con La Mia Parola
23:22 Massimo Ranieri con Tra le Mani un Cuore
23:28 Conti esce dall'Ariston e raggiunge Raf al Suzuki Stage
23:35 Spettacolo al Suzuki Stage con Raf
23:41 Tony Effe con Damme na Mano
23:47 Serena Brancale con Anema e Core
23:53 Brunori SAS con L'Albero delle Noci
00:01 TG1
00:03 Modà con Non Ti Dimentico
00:09 Clara con Febbre
00:16 Lucio Corsi con Volevo Essere Un Duro
00:22 Fedez con Battito
00:33 Conti, Clerici e Scotti con un siparietto
00:38 Bresh con La Tana del Granchio
00:44 Sarah Toscano con Amarcord
00:55 Joan Thiele con Eco
01:01 Rocco Hunt con Mille Vote Ancora
01:07 Francesca Michielin con Fango in paradiso
01:13 The Kolors con Tu Con Chi Fai L'Amore
01:19 Collegamento con il DopoFestival