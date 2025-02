Gamberorosso.it - "Prima della diretta mangio uno spaghettino leggero. Ma senza aglio". Il menu pre Festival di Carlo Conti

uno, evitando l'ovviamente». Sorridementre racconta ai giornalistisala stampa dell'Ariston cosa mangia e quandodi presentare ildi Sanremo. Il conduttore, rispondendo a una domanda del Gambero Rosso durante la conferenza stampa che anticipa laseratakermesse, ha rivelato come si prepara alla: cena sul presto, «intorno alle 19», con un semplice piatto di pasta - «spaghetti» - e nulla di più.e la cucinain passato ha ammesso di essere «un disastro» in cucina. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista raccontando che una volta invitò a cena la sua attuale moglie Francesca Vaccaro e preparò un risotto. Il piatto non riuscì: era talmente immangiabile che dovettero ripiegare sul ristorante.