Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Savarna, che tonfo. Il Bagnacavallo è lì. Sorpresa Alfonsine

Cade ala capolista del girone G di. Infatti ilperde 3-2 a Predappio contro lo Sporting, penultima in classifica e lo fa nel modo più doloroso possibile: sotto di un gol subito allo scadere del primo tempo da Casadei, ribalta tutto a inizio ripresa con le reti di Pasi (la 10ª stagionale) e Patrik Fabbri. Nel finale, però, lo Sporting ha ancora la forza di segnare due volte e rivoluzionare il risultato. Ne approfitta ilche travolge 4-0 a domicilio il Vecchiazzano, sesto in classifica: una doppietta di Camara, nonchè i gol di Valtancoli e Ibrahima Ndiaye (foto Bracci) rendono rotondo un risultato che porta i biancorossi a -2 dalla vetta. In zona playoff cade, a, 0-3 in casa anche il Real Fusignano, superato nel derby dall’Only Sport, in gol con Rei Nipolli, D’Amico e Botti.