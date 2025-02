Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: Gallo senza ostacoli. Ponte, pari in rimonta

Bella partita tra la capolista e il Copparo. Nella risaia dile squadre non si sono risparmiate, dando vita a un derby molto combattuto. Con il pareggio di domenica Franceschini e compagni si portano a metà classifica, nel mare della tranquillità, mentre ilha allungato ancora sulle inseguitrici Sporting Vado e Galeazza, entrambe perdenti: lain casa con il Ravarino e la seconda a Calderara di Reno con l’Airone. E domenica scontro al vertice per gli uomini di "Bubu" Zambrini, in trasferta a Galeazza. "Sono soddisfatto, siamo riusciti a dare continuità – è l’analisi dell’allenatore del Copparo, Sergio Cestari – è il quinto risultato utile consecutivo". In condizioni meteorologiche e ambientali come quella di, di solito chi segna per primo vince. E invece? "Invece ci siamo fattire subito, ad ogni modo siamo riusciti a tener testa alla squadra più forte del girone.