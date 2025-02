Quotidiano.net - Prezzo del gas supera 59 euro al megawattora: massimi da febbraio 2023

Ildel gas non arresta la sua corsa e59al, ritoccando idagià toccati alla vigilia. L'attenzione si concentra sul livello degli stoccaggipei mentre si attendono gli esiti della riunione dei trader a Essen, in Germania, per fare il punto sugli sviluppi del mercato. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'1,57% toccando il massimo di giornata a 59,39al. Dall'inizio dell'anno si registra un incremento del 20,4 per cento.