Previsioni meteo San Valentino | arriva il gelo sull’Italia dopo tre giorni autunnali

Trecon temperature sopra la media, poi una svolta improvvisa. Il mese di febbraio continua a mostrare un volto autunnale, con valori fino a 5 gradi superiori alla norma e piovaschi diffusi, ma dal 14 febbraio la situazione potrebbe cambiare drasticamente con l’arrivo di aria fredda polare.Leggi anche: Maltempo in arrivo: allertagialla per sabato 1 febbraioClima mite e piogge sparse fino a giovedìSecondo Lorenzo Tedici,rologo del sito iL.it, un flusso umido sudoccidentale raggiungerà la Penisola nelle prossime ore, portando piogge moderate su Liguria di Levante e Alta Toscana, mentre il Centro-Nord sarà interessato da piovaschi sparsi e molte nubi.Martedì 11 febbraio: piogge da ovest verso est al Nord, instabilità in Toscana, cielo coperto sul resto del Centro, mentre al Sud il tempo sarà stabile.