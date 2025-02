Biccy.it - Presunto amante famoso della Ferragni parla: le due versioni

Come annunciato il mese scorso, Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata di Falsissimo dedicata a Chiara. Nel suo podcast l’ex re dei paparazzi ha insinuato che Chiara abbia avuto una chimica artistica non solo con Achille Lauro, ma anche con Naska. Il cantante di Cattiva quindi – secondo Corona – sarebbe stato undell’influencer, ma il problema è che di questa storia esistono almeno due(ma anche tre). Quindi andiamo per gradi.comunque il “pruritino” di chiaraper naska lo capisco pic.twitter.com/67VeT5SiSF— mirko (@moonocide) February 10, 2025L’anno scorso Fedez e Naska hanno avuto una litigata piuttosto accesa e Federico ha dato la sua versione dei fatti in una live di Twitch di Gren Baud. Fabrizio Corona però a Falsissimo ha dichiarato che la realtà di quella scenata sarebbe un’altra.