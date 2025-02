Genovatoday.it - Presunti volontari chiedono soldi, la Croce d'Oro: "Non facciamo raccolte porta a porta"

Leggi su Genovatoday.it

Ancora un caso diche girano per chiederealla cittadinanza. Questa volta ai danni di Anpas. In questi giorni, infatti, diverse persone si starebbero recando nei negozi e presso abitazioni di cittadini in zona Arenzano e Cogoleto per raccogliere fondi per l'associazione.