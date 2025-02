Secoloditalia.it - Pressato dai pasdaran anti-Nordio, il neopresidente Anm Parodi deve puntualizzare: “Non sono di destra…”

dai colleghi “non di destra” e dai, ildell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesaresembra quasi costretto a chiarire, a tutti, soprattutto ai giudici leggermente “rossi”, che non appartiene ad alcuna corrente filogovernativa. “Magistratura Indipendente non ha connotazione politica. Ci mettono a destra perche era l’unico posto rimasto libero”. ha detto questa mattina, a Radio 1, il nuovo leader dei magistrati italiani. Se Mi non è di destra, Md è sicuramente di sinistra, però: questo è il tema politico, manon ne parla.L’Anm conferma lo sciopero e si prepara ad andare in piazza“Contro la riforma vuol dire che noi ci riconosciamo nei valori espressi dalle attuali norme, quando questa riforma sarà legge come sempre i magistrati italiani saranno i primi ad applicarla.