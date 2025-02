Ilrestodelcarlino.it - Prendono il via le selezioni per l’Art Festival la rassegna dedicata alle arti performative

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La direzionestica dell’associazione Whats Art dà il via alla selezione perche si svolgerà dal 27 giugno al 13 luglio in 5 città tra le province di Macerata e di Ancona. Grandi le aspettative per unache in quasi dieci anni è riuscita ad armonizzare gusti, esigenze e contesti diversi, veicolando messaggi di libertà creativa e well-being generato dale. Fino al 3 maggio i performer interessati potranno presentare la loro propostastica compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito www.recanatiart.com (sezione ‘partecipa’). Le domande saranno accuratamente valutate per qualità, innovazione e versatilità rispettolocation a disposizione.