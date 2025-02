Lanazione.it - Premio Contessa Emilia, l'avviso per la donazione delle spille di pregio

Empoli, 10 febbraio 2025 – Ultima settimana di tempo per presentare le candidature per il”, riconoscimento giunto alla quarta edizione ed istituito dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con l'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli Valentina Torrini, per valorizzare le storie di donne e le differenze di genere di cui ciascuna è portatrice, oltre che per valorizzare e rafforzare il ruolo della donna nei diversi ambiti della società, sensibilizzando la società sulle potenzialità femminili e sulle relazioni umane e sociali positive messe in atto dalle donne empolesi. In attesa della premiazione in programma per il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, fino alle 24 di domenica 16 febbraio sarà infatti possibile fare i nomi di donne del presente e del passato di Empoli che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.