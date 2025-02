Chietitoday.it - Pregiudicato arrestato per la rapina all’ufficio postale di Francavilla al Mare del 29 gennaio scorso

Leggi su Chietitoday.it

Aveva tentato unaalla filiale dell'ufficiodi via Duca degli Abruzzi diallo29, ma era fuggito via a mani vuote quando il cassiere gli aveva comunicato che non c'erano contanti. I carabinieri della compagnia di Chieti hanno eseguito l'ordinanza di.