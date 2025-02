Lanazione.it - Prato, dopo l’alluvione rinasce il circolo parrocchiale di Maliseti

Leggi su Lanazione.it

, 11 febbraio 2025 – Donne coraggiose e determinate che hanno sempre messo al primo posto la cura di tutte le persone, a partire dai più fragili e dai più piccoli. È alle suore vincenziane Figlie della Carità, prestanti servizio alla comunità per trentasette anni, che monsignor Santino Brunetti, con tutta la parrocchia di San Giovanni Battista a, ha voluto dedicare gli spazi rinnovati delAnspi; in particolare a suor Caterina Colli e a suor Fausta Tubaro, indimenticate e speciali operatrici di solidarietà.essere stati gravemente danneggiati daldel 2 novembre 2023, gli spazi delAnspi asono tornati a essere utilizzati per la vita pastorale e per l’oratorio dei ragazzi. Sono stati recuperati e rinnovati anche grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di, che ha messo a disposizione parte dei fondi del Progetto alluvione Toscana 2023, e con il contributo di numerose donazioni.