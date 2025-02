Juventusnews24.com - Pranzo UEFA Juve PSV, incontro tra le delegazioni in vista del match: chi è presente per i bianconeri – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro MunnoPSV: classico rito tra le, ecco quali dirigenti rappresentano inel giorno di Champions League(inviato a Torino) – Come di consueto nelle giornate di Champions League, anche oggi va in scena iltra le dirigenze dintus e PSV, che questa sera alle ore 21:00 italiane si affronteranno all’Allianz Stadium per l’andata dei playoff.Ore 12.48 – Anche Francesco Calvoper ilcon la delegazione del PSVAnche Francesco #Calvo alpre #PSV di #UCL#ntus pic.twitter.com/xDfrODUt9q—ntusNews24.com (@junews24com) February 11, 2025Ore 12.45 – L’arrivo di Giorgio Chiellini:anche lui altraGiorgio #Chiellini alin centro nel giorno di #PSV #ntus pic.