Pozzuoli | Arrestati due uomini per detenzione di droga a fini di spaccio

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. G. e L. C., di 62 e 25 anni. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 26 grammi di cocaina, divisi in 22 dosi. Addosso anche contante ritenuto provento illecito. Nell'abitazione di L. G. anche materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti.