Pozzuoli altro sciame sismico | cosa dice il bollettino?

Leggi su Ilblogdigio.it

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la conclusione delloiniziato alle ore locali 16:50 del 11/02/2025 e costituito in via preliminare da 8 terremoti con magnitudo Md ? 0.0 e magnitudo massima Md = 1.8 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei. I terremoti, tutti superficiali e per questo motivo distintamente avvertiti dalla popolazione, si .il? Il Blog di Giò.