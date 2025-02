Ilrestodelcarlino.it - Povertà educativa, il progetto : "Uniamo le forze per il benessere e prendiamoci cura dei bambini"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Migliorare le prospettive educative di una comunità per garantire maggiore coesione, investire nelle generazioni future e prevenire la marginalità sociale: obiettivi di primaria importanza per scuole, famiglie e comuni del nostro territorio. Nei quartieri Crocetta e Sacca, in particolare, attraverso un protocollo d’intesa siglato da Caritas diocesana del Comune di Modena e dall’assessorato alle Politiche educative del Comune di Modena, prendono vita i ’patti di comunità’, ovvero progetti finalizzati alla prevenzione dellagrazie al coinvolgimento diretto di famiglie edi seconda generazione. Quattro nidi d’infanzia, ma anche tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. L’accordo coinvolge 1.922fino ai sei anni e mira alla progettazione di percorsi volti alsociale, economico e culturale delle generazioni future.