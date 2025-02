Ilgiorno.it - Posta a singhiozzo, protesta dei residenti . Il Comune apre una mail: segnalate i disagi

Laarriva ae crea problemi a tante famiglie, Gorgonzola si rivolge all’azienda per risolvere la questione e nel frattempo raccoglie le segnalazioni di disservizio. "Chi ha subìto ritardi, o mancata consegna, può scrivere una e-all’indirizzo newsletter@.gorgonzola.mi.it". L’Amministrazione invita a fare presente iregistrati nelle ultime settimane. C’è chi aspetta bollette, o cedolini di pagamento, ma anche bancomat e carte di credito e non arrivano. Lamentele anche per la mancata ricezione di riviste e lettere della banca. Pare che alla base di tutto ci sia una modifica organizzativa: il centro di distribuzione è stato sto da qui a Pozzo a fine 2024. Bar.Cal.