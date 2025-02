Sololaroma.it - Porto-Roma, probabili formazioni: riecco Paredes

Leggi su Sololaroma.it

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasta arrivando il momento della verità. Dopo aver archiviato la vittoria per 1-0 con il Venezia, infatti, i giallorossi hanno dato prova di sapersi rialzare da subito, non subendo il contraccolpo dell’eliminazione dalla Coppa Italia. L’obiettivo ora è quello di valorizzare l’ultimo vero obiettivo stagionale. La qualificazione agli ottavi di finale di Europa League è da centrare senza se e senza ma. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini scenderanno in campo con il, più nello specifico giovedì 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao per la gara d’andata della fase playoff.Ighesi sono uno dei clienti più ostici in Coppa UEFA e Claudio Ranieri è ben consapevole di ciò. Il coach di Testaccio, al tempo stesso, vuole vedere risposte concrete dalla squadra, specialmente dal punto di vista della continuità di rendimento.