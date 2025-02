Sport.periodicodaily.com - Porto-Roma: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata dei play-off di Europa League 2024/2025. Per entrambe questa competizione continentale è rimasto l’unico obiettivo stagionale, per cui sarà vietato sbagliare.si giocherà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Do Dragao.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani stanno attraversando uno dei periodi più critici della loro storia. Il campionato sembra ormai destinato allo Sporting Lisbona, mentre la rivale di sempre, il Benfica, è in Champions League. In Europa League, il cammino della squadra di Anselmi si è classificata diciottesima con 13 punti nel girone unico.I giallorossi stanno proseguendo la loro risalita in classifica nel campionato italiano, ma devono concentrarsi sull’Europa League, unico obiettivo stagionale rimasto, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.