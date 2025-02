Reggiotoday.it - Porto Gioia Tauro, via libera a un maxi-finanziamento da 66 milioni di euro

Decisioni cruciali per il futuro dei porti del Sud Italia. L’organismo di partenariato della risorsa mare dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si è riunito per affrontare temi strategici, (composto per legge da 13 membri con funzioni di confronto partenariale.