Lanazione.it - Porta del Foro ricorda Felici col museo di Giostra

Leggi su Lanazione.it

Un’operazione culturale imnte è stata la realizzazione deldidel, inaugurato il 16 novembre 2024, giorno in cui nel 1554, durante la fase di sbancamento per la costruzione del baluardo, fu ritrovata la Chimera, oggi simbolo del quartiere stesso. La magnifica sede di San Lorentino, erede naturale dell’anticaFori, ospita due piani di, nel rispetto del progetto iniziato tre anni fa eto avanti da Franco Biccheri e da Roberto Doro. Intitolato all’indimenticato rettore Giancarlo(nella foto), e realizzato grazie all’impegno volontario dei quartieristi coordinati da Roberto, ilripercorre momenti salienti della storia del quartiere, dalla prima sala con i costumi disegnati da Nino Vittorio Novarese negli anni Cinquanta e in uso dal 1956 al 1991.