Pogba torna subito in Serie A | contratto di un anno e mezzo

La squalifica per doping del francese ex Juventus terminerà a metà marzo. Di recente ha pensato a lui il Marsiglia di De Zerbiè ancora a caccia di una squadra dopo l’addio alla Juventus con la risoluzione delin scadenza a giugno 2026. Il francese potrebbere a giocare a metà marzo, ovvero quando scadrà la squalifica per doping ridottagli dal TAS di Losanna da 4 anni a 18 mesi.inA:di un(LaPresse) – Calciomercato.it“Incubo finito”“Finalmente l’incubo è finito”, scrisse sui social lo scorso 4 ottobre dopo la notizia della riduzione della sospensione inflittagli per la positività al testosterone riscontratagli dopo la gara in casa dell’Udinese del 20 agosto 2023.: “Mai violato consapevolmente le norme anti-doping”“Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni – proseguiva la nota del centrocampista transalpino – Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’agenzia anti-doping, quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, cosa che non fa influenzare o migliorare le prestazioni di un atleta di sesso maschile.