Nerdpool.it - PlayStation Store: rimossi silenziosamente molti titoli di scarsa qualità

Sony Interactive Entertainment sembra aver intrapreso azioni decisive per contrastare la proliferazione didi dubbia, spesso definiti “shovelware“, all’interno delper5. La mossa arriva in seguito a un’inchiesta di IGN che ha messo in luce le differenti politiche di controlloadottate dalle principali piattaforme digitali del settore.Il rapporto di IGN ha confrontato l’approccio di Nintendo, PC,e Xbox in merito alla gestione e alla selezione deipresenti nei rispettivionline. L’indagine ha evidenziato come il, in particolare, fosse diventato terreno fertile per la pubblicazione di software didiscutibile, spesso caratterizzato da asset riciclati, meccaniche di gioco rudimentali e una generale mancanza di valore produttivo.