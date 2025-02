Game-experience.it - PlayStation Network down, i giocatori vogliono chiarezza da Sony in merito ai motivi del recente malfunzionamento

Durante il fine settimana scorso, ilha subito un blocco totale di circa 24 ore, impedendo a moltidi accedere ai loro giochi.ha spiegato il disservizio parlando di un generico “problema operativo” ed ha annunciato una compensazione di 5 giorni gratuiti diPlus per gli abbonati. Tuttavia, questa spiegazione è stata accolta con scetticismo e frustrazione, con molti utenti che chiedono maggiore trasparenza.Difatti come segnalato da IGN, la memoria del grande attacco hacker del 2011, che compromise 77 milioni di account, è ancora fresca nella mente di alcuni. Su X (ex Twitter), diversi utenti hanno espresso preoccupazione, chiedendosi se sia necessario bloccare le proprie carte di credito o attivare protezioni per l’identità. Un utente ha commentato: “Bene, ma potete anche dirci cosa è successo e come lavorerete per evitarlo in futuro?”, mentre un altro ha definito la mancanza di trasparenza diinquietante.