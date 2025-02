Lanazione.it - "Più valore per la nostra agricoltura". Il rilancio del ministro Lollobrigida

Leggi su Lanazione.it

"La pasta buona la facciamo solo noi, eh?". Difficile contraddire ildell’, della sovranità alimentare e delle foreste, ieri in visita alla Fortezza da Basso per il gran finale della 18ª edizione di Taste, il salone di Pitti Immagine. La panacea del cibo tricolore contemporaneo schierato stand dopo stand dalle realtà d’eccellenzane: oltre 750 aziende in rappresentanza del meglio della produzione e della cultura enogastronomica. Di queste, 150 circa per la prima volta in fiera a Firenze, dopo un accurato scouting, selezionate per sfruttare una vetrina che solo la community di Taste può offrire. "Possiamo dire che Taste ha raggiunto la piena maturità nel segno della qualità a tutto tondo: nelle proposte, nella partecipazione dei buyer italiani e anche internazionali, nell’essere un laboratorio di formazione, cultura e tendenze", la vittoria per Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine.