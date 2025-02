Formiche.net - Più droni, meno aerei. Verso un nuovo equilibro nell’aria. L’analisi di Del Monte

Il tenente colonnello dell’Armée de l’Air et de l’Espace, Adrien Gorremans, in un report pubblicato dall’Ifri (Institut français des relations internationales) ha scritto che le vecchie dottrine interarma della superiorità aerea, definita come la “libertà d’azione nello spazio aereo”, sono state superate dalla densità e dalle prestazioni degli Integrated Air Defense Systems; fenomeni tali da generare, tanto nella guerra del Nagorno-Karabakh quanto in quella d’Ucraina, la “reciproca neutralizzazione” delle aeronautiche contrapposte e la “paralisi” del dispositivo aereo.L’evoluzione delle tecnologie militari, in particolare quelle relative ai sistemi di difesa aerea integrati, sia attivi che passivi, e dei, ha portato ad una conseguente diffusione delle dottrine di contestazione e negazione dello spazio aereo.