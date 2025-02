Lanazione.it - Pistoia, un lupo avvistato in un vivaio alle porte della città

, 11 febbraio 2025 - Unin undi. Lo rende noto Coldirettispiegando che un video ha confermato la presenza dell'animale «nella zona di Sant'Alessio tra le vasetterie di unornamentale sulla primissima collina». «Una situazione che chiaramente non fa lavorare in tranquillità le maestranze dentro le nostre aziende agricole, che già subiscono da anni gli attacchi agli animali dentro glivamenti» spiega l'associazione. «Se noi agricoltori siamo in prima linea - afferma Coldiretti -, da tempo ilrappresenta un problema sociale. La zona dell'ultimo avvistamento diè a soli due chilometri da piazza Duomo, al centrodove si trovano Comune, Cattedrale e Campanile. Le aree urbanizzate sono ancora più vicine: ad un chilometro, per esempio, ci sono le Fornaci, un popoloso quartiere a nord, oltre a tutta la zona di San Marco».