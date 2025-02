Lanazione.it - Pistoia e Valdinievole, ampliate le sedi per lo screening del colon retto

, 11 febbraio 2025 – Per tutto il mese di febbraio ae insi svolgerà una campagna straordinaria per la prevenzione del tumore delrivolta a uomini e donne di età compresa tra 50 e 70 anni. Per facilitare la partecipazione della popolazione target allo, l'Azienda Sanitaria ha ampliato il numero delledov'è possibile ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il test è semplice e indolore, la raccolta del campione si può fare presso la propria abitazione utilizzando la provetta presente nel kit che andrà poi riconsegnata. Il tumore delha origine quasi sempre da polipi adenomatosi (tumori benigni), che impiegano mediamente tra i 7 e i 15 anni per trasformarsi in forme maligne. È in questa finestra temporale che loconsente di fare una diagnosi precoce, identificando il tumore in fase asintomatica, ed eliminare i polipi prima che abbiano acquisito caratteristiche pericolose.