Pio Esposito Inter Trevisani lo lancia | Mi sento di scommettere su di lui perché ha tutto! Rispetto ai suoi fratelli…

di RedazionePiolo: le belle parole del noto giornalista sull’attaccante in prestito allo Spezia in Serie Bvenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardoha posto l’attenzione sulla crescita straordinaria avuta da Francesco Pioin questa sua seconda stagione in prestito in Serie B allo Spezia, al punto da far fare alcuni ragionamenti al calciomercatogià in vista della prossima stagione.PIO– «E’ diverso dai due fratelli caratterialmente. Meno tatuaggi, molto più tranquillo. Era un ragazzo piccolino ed è diventato grandeassieme. Era un 10 ed è diventato un 9, aiutato da Chivu ai tempi dell’. E’ molto diverso da Sebastiano, che ètecnica e idee. Pio è il centravanti che riempie l’area.