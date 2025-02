Lanazione.it - Pio a terra. E Lapadula che lo solleva di peso. All’83’ il gesto che cambia le sorti del match

La Cremonese tiene in vita i playoff. Anche i giornali nazionali ormai hanno abbracciato il tema che pare predominante in questa stagione di Serie B. Per la prima volta dopo tanto, ci sono tre squadre di alto livello che marco con forza il campionato cadetto. Capitano incidenti di percorso, come si può definire l’inciampo casalingo del Pisa (col Cittadella), che non perdeva all’Arena Garibaldi dal 24 febbraio 2024 (battuto 2-1 dal Venezia), ma il tracciato per alcuni pare segnato. Sassuolo a 58 punti, Pisa a 53, Spezia a 49. Poi le altre, dove solo i ragazzi di Cremona, a quota 40, paiono essere veri antagonisti, sebbene anche Catanzaro e Juve Stabia siano, con i loro 36 punti, all’interno della forbice dei 15 necessari per far rispettare la regola del prolungamento. La partita contro il Palermo (per Elia, uscito all’intervallo, una botta pare senza eccessive conseguenze, sabato a Modena non dovrebbe mancare; negli emiliani non ci saranno lo squalificato Battistella e il fresco infortunato Di Pardo) ha dato tante risposte, non quella sulla disputa dei playoff, anzi, si sono ridotte da 11 a 9 le distanze dalla quarta.