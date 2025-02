Ilgiorno.it - Piero, il testimone delle Foibe: "Parlerò del dramma finché vivrò. I giovani, baluardo della memoria"

"Per gli anni che mi restano da vivere, continuerò a testimoniare. E poi? E poi ci saranno le mie figlie e dopo, mi auguro, i loro figli e i loro nipoti. Le nuove generazioni comeci saranno apostoli che perpetueranno il Ricordo, noi vivremo e le atrocità avvenute sul confine orientale non verranno dimenticate". Il segrateseTarticchio, scrittore e grafico, è fra i (pochi) testimoni ancora viventi dele dell’esodo giuliano-dalmata. Classe 1936, originario di Gallesano, vicino a Pola, aveva solo 11 anni, quando i miliziani di Tito prelevarono da casa suo padre, per imprigionarlo e farlo sparire nel nulla. "La sua colpa? Essere italiano". La stessa sorte toccò ad altri sei parenti del giovane, fra i quali il sacerdote Angelo Tarticchio, barbaramente ucciso dopo essere stato torturato.