Europa.today.it - Pierluigi Collina, l'alopecia e i bambini discriminati: "Hanno provato a farmi smettere"

Leggi su Europa.today.it

di arbitrare perché avevo perso tutti i capelli"., l'ex arbitro più famoso al mondo, si è ritirato 20 anni fa. Alla soglia dei 65 anni racconta il momento in cui è stato più vicino ad abbandonare il campo di gioco. Non per gli insulti dagli spalti.