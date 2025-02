Pierluigi Collina l’alopecia e i bambini discriminati | È una malattia che può creare problemi

Leggi su Open.online

L’ex arbitrodice che i portieri sono penalizzati nei calci di rigore. E propone di cambiare le regole dei penalty. In un’intervista a Repubblica la giacchetta nera ricorda di aver avuto la fortuna di decidere lui quando smettere: «Ma da subito mi sembrava che mi avessero tolto qualcosa: il primo weekend andai con degli amici fuori in barca, era metà agosto, e anziché godermela ero lì che mi sentivo strano. Dov’era la partita? Sì, mi capita di sognare di arbitrare, perché a me piaceva: mi piaceva tantissimo. Il problema è che poi arriva il mattino».Le espulsioniOgni tanto sogna il calcio. Ma non espelle mai nessuno: «L’espulsione, a differenza dell’immaginario collettivo, non è un momento di soddisfazione per l’arbitro. Io l’ho sempre vissuta come la partecipazione a una sconfitta, anche se non mia.