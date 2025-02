Ilrestodelcarlino.it - Pierina, il giorno della verità. “Louis ha un altro aspetto”: a rischio il test della telecamera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 11 febbraio 2025 – Quattro ore di udienza per sviscerare da cima a fondo i dati contenuti nei dispositivi elettronici diDassilva (2 smartphone, 4 orologi digitali e 2 laptop), unico indagato per l’omicidio diPaganelli. C’era anche lui, ieri mattina in tribunale a Rimini.si è presentato in aula in giacca e maglione. A qualcuno il 34enne senegalese è apparso cambiato, una figura più robusta e in carne rispetto al passato, come sedurante i mesi trascorsi in carcere - dove si trova dal luglio scorso - avesse preso peso. Circostanza che è stata smentita dagli avvocati del 34enne, Riario Fabbri e Andrea Guidi., recuperati messaggi cancellati: cosa è stato trovato nel telefono di“Non mi pare assolutamente che il mio assistito abbia preso peso - ha dichiarato Fabbri - Penso che questa sensazione sia dipesa dal fatto che era vestito con giacca e maglione.