Pierina, Dassilva e il test della telecamera: la diretta

Rimini, 11 febbraio 2025 – Louisè arrivato sotto una pioggia fine per l’atteso esperimento, cruciale per il caso diPaganelli: quello sulla camfarmacia San Martino. Tutto in orario: l’esperimento infatti era previsto a partire dalle 15.30 di oggi in via del Ciclamino a Rimini. Perito del tribunale e periti delle parti stanno conferendo su modalità di svolgimentocamminata. Sul posto il pm Daniele Paci. Sul balcone c’è anche Valeria Bartolucci.sarà infatti chiamato a percorrere, seguendo una linea tracciata sull’asfalto, lo stesso percorso effettuato la sera del 3 ottobre del 2023, giorno del delitto, dalla sagoma misteriosa che alle 22.17 è stata ripresa dall’occhio elettronico