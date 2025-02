Ilgiorno.it - Piazza Tomasi di Lampedusa: "Intorno ai resti romani aperitivi, giovani e sfilate"

Per più di un secolo Mediolanum fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente: prima di trasferirsi in città, nel 286 dC, l’imperatore Massimiano si fece costruire un vasto complesso residenziale formato da abitazioni per la corte, terme e porticati. Ancora oggi se ne scorgono iindi, tra corso Magenta e via Torino. Le rovine furono riportate alla luce a partire dagli anni ‘50, mentre lafu realizzata una decina di anni fa, con una pavimentazione in pietra e calcestre interrotta da aiuole e siepi di carpino: qui si può ammirare anche una delle poche torri medievali rimaste a Milano, Torre Gorani. "Prima questo era un parcheggio - ricorda Michele Lisanti, titolare di un bar - Ora è unastupenda, molto frequentata da chi lavora o abita vicino". Come Giuseppe Aldrigo, che passa ogni giorno da qui: "Più che turisti, vedo spesso ragazzi che prendono l’aperitivo ai tavolini dei locali, mentre altri giocano ina pallone.