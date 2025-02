Quotidiano.net - Piazza Affari stabile, Unicredit in calo del 3% tra le vendite

Dopo un avvio marginalmente positivo,ondeggia sulla parità, in linea con le altre Borse europee, che guardano anche alla battaglia in corso sui dazi Usa. Il listino principale di Milano nei primi scambi cede lo 0,1%, con lesuche si allargano: il titolo della banca perde oltre il 3% a 45,5 euro dopo i conti con l'obiettivo degli operatori anche sulla 'moderata riduzione' anno su anno del margine di interesse nel 2025, che riflette le aspettative di un contesto di minori tassi di interesse e di una ulteriore compressione della Russia, e sulle commissioni in crescita percentuale 'midsingle digit' rispetto al 2024. Debole il Banco Bpm (-1,4%), con Tenaris, Pirelli e Tim indi circa un punto percentuale. Tra i titoli a elevata capitalizzazione tiene Eni (+0,8%), con Moncler, Prysmian, Ferrari e Diasorin in crescita di circa l'1%.