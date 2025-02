.com - Philadelphia Eagles dominano i Kansas City Chiefs e vincono il Super Bowl

(Adnkronos) – Iile sono i nuovi campioni NFL con il successo per 40-22 contro inel match disputato a New Orleans. Davanti a Donald Trump, primo presidente in carica ad assistere aldalla tribuna,conquista il secondo titolo della propria storia negando ail terzo trionfo consecutivo e il quarto complessivo. Glila sfida dall’inizio alla fine (24-0) all’intervallo grazie ad una strepitosa prestazione della difesa. In attacco, il quarterback Jalen Hurts – Mvp della partita – guida i suoi con 2 passaggi da touchdown e 1 td su corsa. Nel terzo periodo, il passaggio da 46 yard che regala il td a DeVonta Smith porta lo score sul 34-0: partita finita, ammesso che sia mai iniziata. A indirizzare il match sin dalle prime fasi è la difesa biancoverde, che soffoca l’attacco deie regala una serata da incubo a Patrick Mahomes.