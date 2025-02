Game-experience.it - Phasmophobia, svelata la roadmap del 2025 con tante novità per i fan

Oggi Kinetic Games ha pubblicato ladelper, rivelando alcune delle terrificanti modifiche e aggiunte che verranno implementate in questo gioco horror cooperativo di successo nel corso dell’anno. Rinnovamenti sostanziali, nuovi strumenti per la caccia ai fantasmi ed emozionanti eventi stagionali sono all’orizzonte, nonché una nuova mappa dall’aspetto sinistro che potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso per i deboli di costituzione.La pubblicazione dellaaccompagna un altro traguardo impordi questo titolo che continua ad appassionare i suoi giocatori:ha superato i 2 milioni di copie vendute su console in soli tre mesi dal lancio alla fine di ottobre. Da quel momento,è rimasto nella lista dei giochi più venduti su PS5 ed è anche stato premiato come uno dei titoli più venduti della piattaforma negli Xbox Excellence Awards del 2024.