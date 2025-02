Secoloditalia.it - Pestata a sangue dai ‘bravi ragazzi’ di Askatasuna. “Ho abortito per le botte prese” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Presa a calci e pugni,dai “bravi ragazzi” di Askatasuma, il centro sociale di Torino autentica palestra di violenze. Non solo contro gli agenti, è cronaca quasi quotidiana, ma anche contro i residenti di uno stabile gestito dagli antagonisti perché colpevoli di non pagare l’affitto (“non siamo la Caritas, se non collaborano che ci li teniamo a fare?”). “Mi davano pugni, mi prendevano la testa, non mi lasciavano uscire. Quando mi hanno liberato sono uscita e ho visto mio marito con ilsulla faccia”. È la testimonianza choc di una nigeriana ai microfoni di Quarta Repubblica, che prosegue la sua campagna di controinformazione sul centro sociale occupato da decenni da antagonisti e autonomi, coccolati dall’amministrazione comunale. In 26 anni di occupazione abusiva il Comune di Torino non ha mai sporto denuncia contro il centro sociale