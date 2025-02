Ilpescara.it - Pescara-Ascoli, limitazioni alla trasferta per i tifosi bianconeri

Leggi su Ilpescara.it

Sono in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Lega Serie C Now, valida per la ventisettesima giornata del Girone B del campionato di Lega Pro e programma lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 20:30, allo Stadio Adriatico - ‘Giovanni Cornacchia’ di. Ipiceni.