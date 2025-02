Ilrestodelcarlino.it - "Pesano le disattenzioni. Ripartiamo dagli errori"

Nel dopo partita contro il Teramo il direttore generale biancorosso Francesco Ancarani ha commentato la prova dei dorici e le situazioni che hanno portato alla sconfitta. Buona la prestazione, insomma, ma non basta: non si può perdere così, anche se gli avversari ci hanno messo del loro: "Complimenti al Teramo che ci ha creduto più di noi – attacca Ancarani–. E’ stata una partita tra due squadre che hanno disputato una buona prova, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, nei novanta minuti. Ma la partita ne dura novantacinque, e negli ultimi cinque il Teramo ha meritato i tre punti. Merito loro, noi dobbiamo ripartire da questo. Se analizziamo la gara di andata a Teramo e la confrontiamo con questa vediamo il percorso dell’Ancona e quanto di buono sta facendo. Il Teramo all’andata è stata l’unica squadra che ci ha davvero messo in difficoltà.