Laprimapagina.it - Perugia. Tra sosta selvaggia e alta velocità sembra il Far West

Leggi su Laprimapagina.it

sta vivendo una situazione sempre più critica per quanto riguarda la viabilità. Tra lae l’di trovarsi in un contesto da Far, dove le regole vengono sistematicamente ignorate e il rischio per pedoni e automobilisti è all’ordine del giorno. Una situazione che si verifica non solo in centro Città ma anche nei quartieri di, ciascuno con le sue evidenti criticità.: un fenomeno fuori controlloUn segnale chiaro del problema arriva dal popolarissimo gruppo social “”, che ogni giorno raccoglie e denuncia episodi di parcheggi irregolari. I cittadini, esasperati, documentano con foto e video auto lasciate in doppia fila, sui marciapiedi, davanti agli scivoli per disabili e persino sulle strisce pedonali.