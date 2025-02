Laprimapagina.it - Perugia. Presentazione del libro “Umbria Antica: Storia e Genetica di un Popolo Dimenticato”

Leggi su Laprimapagina.it

Pierluigi Bonifazi invita tutti a partecipare alladel suodi un”, che si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 17 presso la libreria Grande di Ponte San Giovanni, a.Il volume si distingue per l’approccio innovativo che integra, linguistica e antropologia in un’unica narrazione. L’autore esplora ladell’umanità dai tempi più antichi, quando i cacciatori-raccoglitori abitavano la nostra penisola.Grazie alla, emergono nuovi scenari sulladell’Europa e dell’. Ilesplora il legame tra i popoli italici e le tradizioni europee, mettendo in luce un’importante evoluzione che collega la nostra penisola alle civiltà del Neolitico e dell’età del Bronzo, dai pastori-guerrieri a cavallo, i kurgan, alle prime civiltà storiche come gli umbri, gli etruschi e i romani.