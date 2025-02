Perugiatoday.it - Perugia, coltello in faccia alla compagna davanti al figlio di tre anni

Leggi su Perugiatoday.it

Minaccia lacon un, terrorizza ildi tre, aggredisce i carabinieri efine finisce in manette per un etto di 'fumo'. È successo ae i militari hanno arrestato il 41enne di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e.