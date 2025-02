Sport.quotidiano.net - Periodo da dimenticare per la Carrarese. Shpendi, stop forzato di un mese e mezzo

I timori della vigilia si sono rivelati fondati per quanto riguarda le condizioni di Stiven. Gli esiti degli esami diagnostico strumentali hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro a seguito del trauma contusivo di cui era stato vittima il calciatore. L’attaccante albanese ha già intrapreso le terapie riabilitative del caso per il ritorno in campo che avverrà tra circa 45 giorni. E’ un’altra tegola pesante che è chiamata a fronteggiare la, alle prese nel giro di poco tempo col quarto infortunio di una certa entità. Il primo, di natura muscolare, ha riguardato Gabriele Guarino che è rimasto fuori squadra per uned è appena rientrato. Il secondo è capitato al portiere Marco Bleve con uno stiramento al limite dello strappo che lo farà tornare in campo soltanto fra un paio di mesi.